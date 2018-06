Governo nega que tenha sido avisado sobre esquema Em nota enviada por e-mail, o governo do Estado negou que o deputado Roque Barbiere (PTB) tenha comunicado a membros do governo a existência de irregularidades na execução das emendas parlamentares. "O deputado nunca comunicou ao governo qualquer irregularidade envolvendo convênios feitos por indicação parlamentar. Não o fez ao secretário do Panejamento e Desenvolvimento Regional, Emanuel Fernandes, nem à subsecretária de Assuntos Parlamentares, Rosmary Corrêa", diz o texto.