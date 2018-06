Governo quer uso livre de 20% da receita até 2015

Na mensagem enviada ao Congresso, o governo justificou a necessidade de prorrogação argumentando que a estrutura orçamentária e fiscal brasileira tem elevado volume de despesas obrigatórias, como de pessoal e de benefício previdenciário. Também segundo o governo, há expressiva vinculação das receitas a finalidades específicas.

Para o governo, esse perfil reduziu o volume de recursos orçamentários livres, que seriam essenciais para implementar os projetos governamentais prioritários, prejudicando a formação de poupança para promover a redução da dívida pública.

No entendimento dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, que propõem a prorrogação da DRU, esse instrumento foi importante para a racionalização da gestão orçamentária. As duas pastas argumentam ainda que a conjuntura brasileira atual requer investimentos e fontes de financiamento para adequar a infraestrutura do País às exigências internacionais vinculadas à Copa do Mundo de 2014 e à Olimpíada de 2016.

O governo entende que a DRU permite a manutenção do grau mínimo de autonomia na definição das prioridades de governo e de gestão orçamentária. A última renovação da DRU ocorreu em 2007, para o período de 2008 a 2011.