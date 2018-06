Governo reage e nega irregularidades A Secretaria de Comunicação do governo do Tocantins negou categoricamente haver irregularidades no contrato com a O.O. Lima Limpadora. Em nota, a assessoria do governador Carlos Gaguim afirma que "não existe qualquer ato praticado pelo governo ou por seus gestores capaz de ser caracterizado como ilícito ou que tenha gerado prejuízo ao erário". Gaguim não retornou ligações do Estado em seu celular.