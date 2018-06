Governo recua na recomendação de proibição a moto-táxi O ministro das Cidades, Olívio Dutra, decidiu tornar sem efeito a publicação de uma resolução do Conselho das Cidades que recomendava a proibição do uso de moto-táxi como transporte pago de passageiros. Segundo nota da Assessoria de Imprensa do Ministério divulgada nesta quarta-feira à noite pela Presidência da República, a decisão foi tomada "tendo em vista as repercussões suscitadas pela publicação da resolução". Segundo a nota, o texto era uma " recomendação que não tem poder de lei nem, tampouco, era uma decisão tomada pelo governo federal." O ministro Olívio Dutra, no entanto, "resolveu encaminhar o assunto para reavaliação do Conselho das Cidades, bem como ouvir a sociedade para posterior decisão."