RN registra tentativa de fuga em cadeia que recebeu presos remanejados

NATAL - A Coordenação da Administração Penitenciária (Coape), da Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte, confirmou que presos da Cadeia Pública Raimundo Nonato Fernandes, em Natal, planejavam uma fuga do local.

Policiais militares e agentes penitenciários encontraram nesta quinta-feira, 18, um túnel em processo de escavação a partir da cela de um dos pavilhões, de acordo com relato do coordenador Zemilton Pinheiro. "Estava sendo escavado e foi descoberto. Impedimos a fuga", disse.

Foi para lá que foram levados 116 presos da Penitenciária Estadual de Parnamirim, na Grande Natal, na noite desta quarta-feira. Esses detentos seriam levados a Penitenciária de Alcaçuz, como parte de um remanejamento conduzido pelo governo do Estado para tentar encerrar a rebelião.

A transferência, no entanto, acabou vetada pela Justiça depois que já havia sido iniciada. Os presos de Parnamirim, então, tiveram que ir para a Cadeia Raimundo Nonato. Antes da transferência, o local, que tem capacidade para 200 presos, já abrigava mais de 600.