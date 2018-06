Governo troca corpo e família reclama de violação de túmulo

Quase dez dias depois do enterro do empresário de futebol Márcio Rogério Andrade, de 35 anos , vítima do acidente com o Airbus A320 da TAM, o Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo informou ontem que um erro na liberação do corpo fez outra vítima, não identificada, ser enterrada no lugar do empresário. Andrade morreu ao lado da mulher, Melissa, de 29 anos, da filha Alanis, de 2, e do cunhado, André, de 25. Ele foi enterrado ontem pela manhã. Parentes de Andrade e de Melissa reclamaram por terem sabido do erro e da exumação do corpo errado pela imprensa. Advogados consultados pela reportagem apontaram que a abertura do túmulo não seguiu os trâmites legais, por não ter sido comunicada à Justiça ou à autoridade policial da cidade paulista onde a família está enterrada, Birigüi - a Procuradoria Geral do Estado contesta. A troca de caixões foi descoberta há dois dias, segundo o diretor do IML, Hideaki Kawata, que a atribuiu a um erro administrativo. De acordo com ele, um funcionário do Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo, que deveria retirar o corpo de área refrigerada, confundiu os números do caixões - em vez de retirar o caixão de Andrade, levou outro, da vítima não identificada. Kawata, no entanto, disse que uma pessoa do IML acompanhou a retirada do corpo - o instituto abriu um processo administrativo para apurar o caso. O erro foi identificado quando os legistas pediram o caixão da vítima não identificada e não o acharam. Foi realizada uma recontagem e o IML constatou que o caixão de Andrade, tido como entregue à família, ainda estava na área refrigerada do IML e que o procurado, faltava. O Serviço Funerário divulgou nota em que informa que não é o momento de buscar culpados para o erro e afirmou que abrirá apuração administrativa. ''''Os números nos nossos papéis estavam corretos'''', disse Kawata. Ele afirmou que houve confusões também em outros casos de análise de grande número de corpos. A reportagem do Estado tentou ontem ouvir funcionários do Serviço Funerário. Segundo um motorista que não quis ser identificado, todas as liberações de corpos são feitas pelo IML, que indica quais devem ser transportados. A Secretaria da Segurança, a quem o IML está subordinado, informou ter procurado a irmã de Andrade, Cláudia Andrade Teixeira, para fazer a troca. A procuradora do Estado Jacqueline Zabeu Pedroso disse que o IML não feriu nenhuma lei e poderia sim efetuar a troca sem as autorizações, mesmo que o corpo sepultado como sendo o do empresário não tivesse sido identificado. ''''Foi aberto o túmulo para finalidade específica, corrigir um equívoco, um erro material na entrega do corpo'''', sustentou. O criminalista Luiz Flávio Gomes disse que é imprescindível uma ordem judicial ou a autorização de um delegado para qualquer exumação de corpo. ''''O que foi feito hoje (ontem) não chega a ser violação de sepultura, mas é um claro desrespeito ao artigo 163 do Código de Processo Penal. Não se pode chegar assim e fazer isso'''', afirmou. ''''Houve um desespero, porque ninguém sabia quem tinha sido a vítima da troca, e um constrangimento, porque ninguém da família havia autorizado a abertura do túmulo'''', disse Mário Luiz Ura, parente de Melissa. ''''O que houve, no nosso entendimento, foi uma violação. Para mim, a intenção da Cláudia foi boa, mas acho que ela foi usada para abafar mais um grande erro dos tantos que vem sem cometidos.'''' Cláudia disse que a decisão de manter sigilo sobre a exumação do corpo foi dela, para poupar os pais de Andrade, e que não assinou nada. O delegado de Birigüi, Cristiano Melo, afirmou que não autorizou a abertura do jazigo. ''''Nem avisado fui, muito menos consultado sobre a abertura de algum jazigo.''''