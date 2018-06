Governo vai demolir camelódromo destruído por incêndio no Rio

Priscila Trindade, da Central de Notícias

RIO- O camelódromo perto da Central do Brasil, no centro do Rio, será demolido nesta quarta-feira, 28, segundo informações da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio (EMOP).

O local foi destruído por um incêndio na segunda-feira, 26. O fogo consumiu 18 mil dos 36 mil metros quadrados da região.

Segundo o órgão, a demolição dos boxes marcada para hoje foi adiada em razão da tentativa dos comerciantes para tentar retirar mercadorias.

Engenheiros do EMOP e da Defesa Civil permitirão o acesso dos comerciantes apenas nos locais onde não haja risco iminente. As mercadorias devem ser retiradas entre 8 e 12 horas. A previsão é de que o trabalho de demolição dure uma semana.