Governo vai enviar equipe da Polícia Federal para Alagoas O governo federal vai mandar uma força-tarefa da Polícia Federal para Alagoas, a fim de avaliar o quadro de violência instalado no Estado nos últimos meses e propor medidas de segurança. Em reunião nesta quarta-feira, 14, com o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, o governador de Alagoas, Teotonio Vilella Filho (PSDB) relatou a situação e pediu ajuda federal para o combate ao crime organizado. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), participou do encontro e reforçou o pedido de tropas federais. "Não podemos permitir que o crime organizado volte a aterrorizar Alagoas", disse Renan. Bastos comprometeu-se a mandar a força-tarefa o mais rápido possível. A equipe será integrada por cerca de 30 policiais das áreas de inteligência e do Comando de Operações Táticas. Nesta quinta-feira, 15, ele e o governador instalarão em Maceió um Gabinete de Gestão Integrada, com representantes de forças federais, como a PF, a Polícia Rodoviária e o Exército e as polícias locais, civil e militar. No primeiro momento será feito o diagnóstico da criminalidade e a seguir definidas as formas de atuação conjunta. Nos últimos meses, uma onda de seqüestros se alastrou no Estado e vem atingindo recentemente membros do Poder Judiciário. "Temo que não seja coincidência", disse Vilella. Ele acredita que pode estar ocorrendo uma ação orquestrada do crime organizado para intimidar os poderes constituídos. O governador pediu também recursos para a área de segurança. Ele assumiu em janeiro o Estado em situação financeira crítica, com uma dívida de mais de R$ 400 milhões.