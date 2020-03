Governo vai impedir entrada de estrangeiros vindos de alguns países por aeroportos

LEIA TAMBÉM > Brasil vai fechar fronteiras terrestres para conter o avanço do novo coronavírus

BRASÍLIA - O Ministério da Justiça deve publicar nesta quinta-feira, 19, uma portaria impedindo o acesso de estrangeiros ao País, com algumas exceções, como medida para evitar a expansão do novo coronavírus. A restrição será específica para uma lista de países cujos cidadãos não poderão desembarcar no País. O Estado apurou que países da União Europeia estão no grupo.

O número de mortes por causa do novo coronavírus na Itália ultrapassou o da China nesta quinta, 19. Com mais 427 casos em um dia, a Itália tem agora 3.405 mortes. O último dado divulgado pela China foi de 3.249 mortos.

A medida vai valer a partir das 0h do dia 23 de março, segunda-feira. Os brasileiros que estão nesse país terão passe livre.

O Estado revelou nesta quinta-feira, 19, que nos aeroportos internacionais de Brasília e Guarulhos, por onde passam diariamente 165 mil pessoas, não tem sido feita triagem ou sequer verificação mais cuidadosa da situação dos passageiros que chegam da Europa e dos Estados Unidos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) admitiu ao Estado que "não há indicação de fazer qualquer tipo de controle de temperatura nos viajantes".

Fronteiras fechadas

O governo também determinou nesta quinta o fechamento das fronteiras terrestres com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa; Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. Segundo o Ministério da Justiça, o fechamento vale para fronteiras físicas, terrestres, e não atinge quem viaja de outros países de avião. O governo vai editar uma portaria específica em relação às fronteiras terrestres com o Uruguai, que ficaram de fora.

O texto também restringe por 15 dias a entrada no Brasil, por rodovias ou meios terrestres, de estrangeiros oriundos desses países - mas não afeta o transporte rodoviário de cargas. Há uma preocupação de integrantes do governo de que medidas como essa possam impactar ainda mais a economia brasileira.

As restrições não atingem brasileiros, imigrante com residência definitiva no território brasileiro e profissionais estrangeiros que atuam em organismos internacionais.

