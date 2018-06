Governos, Exército e Força Aérea enviam ajuda Diante da gravidade da situação, o governo federal e os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo enviaram auxílio aos municípios catarinenses atingidos pelos temporais - especialmente a cidades do vale do Rio Itajaí-Açu. Pela Secretaria Nacional de Defesa Civil foram remetidas 12,4 mil cestas básicas - que começariam a ser distribuídas na manhã de hoje, segundo o Ministério da Integração Nacional -, 12 mil colchões, 12 mil cobertores e 12 mil kits de limpeza. Acionados pelo governo federal, Força Aérea e Exército também colaboraram, enviando quatro helicópteros e equipes de resgate para o alto do Vale do Itajaí-Açu. De São Paulo, serão enviados mais dois helicópteros do governo, que devem chegar hoje a Santa Catarina. "Pedi para a Casa Militar verificar o que é necessário para enviarmos, como cobertores e alimentos", disse o governador José Serra. Já a Defesa Civil paranaense trabalha com 139 homens, 16 viaturas, 15 barcos e dois helicópteros. Mas num trajeto de 130 quilômetros entre Curitiba e Joinville estão sendo gastos 10 horas. Os interessados em colaborar podem depositar qualquer quantia nas contas do Banco do Brasil (agência 3582-3, conta corrente 80.000-7) ou Besc (agência 068-0, conta corrente 80.000-0)