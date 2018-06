Grampo flagra lobby do prefeito de Campinas com marqueteiro de Dilma

Interceptações telefônicas flagraram Dr. Hélio (PDT), prefeito de Campinas, pleiteando a intermediação do publicitário João Santana, marqueteiro das campanhas presidenciais do PT de 2006 e 2010, para fazer lobby com a presidente Dilma Rousseff em favor da Huawei - gigante chinesa que atua na área de tecnologia 3G, banda larga fixa e móvel e de infraestrutura de redes para operadoras de telefonia.

"Faz dois anos que venho tratando com os chineses da Huawei", conta Dr. Hélio, em ligação do dia 2 de abril, iniciada às 9h30. "É a empresa que mais contribui, das estrangeiras, com ISS aqui pra Campinas. Eles têm um showroom lá e me convidaram pra eu tá lá pra eles anunciarem esse investimento de US$ 350 milhões aqui no Brasil, né (sic)."

Na ocasião, Dilma se preparava para uma viagem à China, a primeira missão oficial de negócios desde que assumiu a Presidência. Ela e sua comitiva embarcaram dia 8. Hélio de Oliveira Santos, o Dr. Hélio, e a mulher, Rosely Nassim - a quem o Ministério Público Estadual atribui o papel de chefe de quadrilha para fraudes em licitações e desvio de recursos públicos -, também foram a Pequim e lá se integraram à comitiva.

Na conversa com o prefeito, que durou oito minutos, Santana promete empenho e sugere: "E se puser o showroom no próprio hotel que ela (Dilma) vai ficar? Deixa eu primeiro fazer essa consulta que na segunda eu devo encontrar com ela. Segunda ou terça, daí eu falo diretamente com ela pra ver."

Já em Pequim, Dilma encontrou-se com Ren Zhengfei, executivo principal da Huawei. No primeiro dia da visita da presidente Dilma à China, a empresa Huawei anunciou o investimento de US$ 300 milhões na construção de um centro de pesquisa em tecnologia em Campinas. Questionado pelo Estado, o Planalto informou que a audiência da presidente com representantes da empresa ocorreu "pela relevância da companhia no setor de tecnologia e pelo interesse de ampliação dos seus investimentos no Brasil".

Crise administrativa. O apelo de Dr. Hélio ao marqueteiro de Dilma se deu em meio à crise política e policial que envolve sua administração. No final de maio, 12 pessoas acusadas de participar de um esquema de fraude em licitações em licitações da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (Sanasa), companhia de Campinas, foram presas. Rosely Nassim, mulher do prefeito e membro da administração, ficou foragida. Em entrevista ao Estado, Dr. Hélio disse contar com a solidariedade do governo federal e citou, além de Dilma, a amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro José Dirceu.

Naquele dia em que conversou com Santana, o pedetista estava em seu gabinete, no Palácio Jequitibás, sede do executivo municipal, cercado de aliados muito próximos e de advogados. O grupo discutia estratégia para neutralizar a ofensiva do Gaeco, braço da promotoria que combate crime organizado e corrupção.

Oficialmente, o prefeito não era e não é alvo da devassa que põe sob suspeita alguns de seus mais próximos colaboradores. Quem estava na mira da promotoria era Cinthia dos Reis Paranhos, secretária particular de Dr. Hélio e de Rosely, que, então, ocupava a cadeira de secretária do próprio marido. A Justiça autorizou o grampo nas linhas usadas por Cinthia. As ligações por ela realizadas e recebidas caíram na malha do guardião. Na prática, foi Dr. Hélio o grampeado.

A rede capturou 5,2 mil telefonemas em 15 dias de abril. Algumas de Dr. Hélio, tratando intensamente de negócios e dos interesses da Huawei.

Disputa. Ao recorrer a Santana, o prefeito não escondeu interesse direto em beneficiar a Huawei. "Qual a razão de eu não ter colocado isso antes? Porque ficou uma disputa pra querer levar eles pra outra cidade que não Campinas. Como tô tratando disso com eles há dois anos, desde 2009, não tem sentido eu perder isso ai, entendeu? (sic)"

Santana, aparentemente, engaja-se à cruzada. "Eu converso com ela, eu já anotei aqui."

PARA LEMBRAR

Marketing, uma ligação umbilical

Marqueteiros políticos costumam ter uma relação umbilical com seus clientes. Um exemplo disso é o publicitário Duda Mendonça, que foi responsável pela campanha de Lula. Quando ele se viu envolvido no escândalo do mensalão, acabou aproximando a crise do petista. Duda foi acusado pelo empresário Marcos Valério, apontado como operador do mensalão, de ter recebido dinheiro de caixa 2, sem nota fiscal, como parte do pagamento pela campanha de Lula. Convocado pela CPI dos Correios, confirmou que recebeu R$ 10,5 milhões de Valério como parte do pagamento.