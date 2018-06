Granada é encontrada em edifício no Rio de Janeiro O esquadrão anti-bomba da Polícia Civil recolheu, nesta manhã, uma granada que foi encontrada no canteiro de um prédio na zona Sul do Rio de Janeiro. Foi o porteiro do edifício, localizado entre as ruas Fonte da Saudade e Carvalho Azevedo, na Lagoa, quem primeiro avistou a granada. Os moradores, assustados, acionaram a polícia. Segundo a Rádio CBN, o esquadrão anti-bomba recolheu o material depois de duas horas de tensão. O responsável pela operação garantiu que a granada, muito antiga, estava sem detonador e não representava perigo. Ainda não há informações sobre sua procedência. A granada foi levada pelo esquadrão anti-bomba.