Granada é encontrada em saída de túnel no Rio Uma granada com trava de segurança foi abandonada na manhã desta sexta-feira na saída do Túnel Rebouças, na Lagoa, bairro nobre localizado na zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Rádio CBN, homens da Coordenadoria de Vias Especiais acionaram os agentes do Esquadrão Antibombas e isolaram a área. Uma das pistas foi interditada, o que deixa o trânsito lento em vários pontos das zonas Norte e Sul. Na última quarta-feira, uma granada da II Guerra Mundial e sem pino foi encontrada em um canteiro de um edifício, na Rua Fonte da Saudade, também na Lagoa, na zona Sul do Rio. O Esquadrão Antibombas recolheu o material depois de duas horas de tensão.