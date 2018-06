Grande incêndio destrói parte de loja em São José do Rio Preto

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da estrutura de uma loja de produtos agropecuários e veterinários na região central de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no começo da noite desta sexta-feira, 23. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar de grave, o fogo não deixou vítimas, mas o combate às chamas e fase de rescaldo já duram mais de 12 horas.

O incêndio teria começado por volta das 19 horas na loja Agromonte, tradicional na cidade. As altas chamas interferiram até no funcionamento do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel, a menos de 300 metros do estabelecimento comercial.

A Agromonte ocupa uma área total 7.500 m², entre espaço de venda e estacionamento, em uma movimentada região da cidade de mais de 370 mil habitantes. Ao todo, uma área de 2.900m² foi destruída.

Para conter o fogo, foram enviados ao local 40 bombeiros e 15 viaturas. O 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto precisou de reforços das cidades vizinhas. Foram necessários quatro caminhões pipas do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (SeMAE) e ao menos outros quatro das Usinas Vale, Guarani, e Cruz Alta.

No momento mais crítico da ocorrência, estiveram no local 30 viaturas, contaando as do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar. Às 7h40 deste sábado, seis viaturas ainda permaneciam no local para a fase de rescaldo, em que é averiguado se ainda restam focos de chamas.