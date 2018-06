Grande parte da região Sul deve ter chuva nesta segunda-feira

Grande parte da região Sul deve ser atingida nesta segunda-feira, 6. As pancadas de chuva serão causadas por áreas de instabilidade, segundo os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em alguns locais entre o norte, centro, sul e oeste do Rio Grande do Sul poderá chover forte com descargas elétricas. A exceção fica para o norte do Paraná, que deverá ter pouca nebulosidade e para o litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina, que terão variação de nebulosidade.

Nas outras áreas de Santa Catarina e do Paraná haverá pancadas de chuva, assim como no sul de São Paulo, sul do Espírito Santo, sudeste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. O tempo permanecerá instável entre o litoral da Bahia e do Sergipe e haverá pancadas de chuva que poderão ser intensas entre Alagoas e o Rio Grande do Norte.

Já entre o Ceará e o norte do Maranhão e em grande parte da região Norte haverá pancadas de chuva, exceto em Tocantins e no centro-sul do Pará, que contará com o predomínio de sol. Devido ao ar seco, a parte central do País terá um dia de predomínio de sol com baixa umidade relativa do ar, principalmente no leste de Mato Grosso, em Goiás, Brasília, noroeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e sudeste do Pará. As temperaturas máximas estarão em declínio nas áreas de chuva no Sul do Brasil.