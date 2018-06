Grande parte do País terá mais um dia de chuva nesta terça

A maior parte do País terá novamente um dia de tempo instável, com céu nublado e pancadas de chuva, forte em alguns locais, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As regiões mais afetadas estão entre o norte e leste do Paraná, São Paulo, sul de Minas e do Rio de Janeiro. A condição para pancadas de chuva também persiste nas demais áreas do Sul com chance de pancadas fortes de chuva principalmente no oeste e norte do Rio Grande do Sul, demais áreas de Santa Catarina e do Paraná. Nas outras áreas do Rio, sul e oeste do Espírito Santo, interior de Minas, Região Centro-Oeste, oeste e norte da Bahia, centro-norte da Região Nordeste e em grande parte do Norte do Brasil o dia será de sol, nebulosidade variável e pancadas de chuva. Há possibilidade de chuva forte também em algumas áreas destes Estados. O dia será de sol e algumas nuvens apenas no sul e leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, com possibilidade de chuva rápida e isolada no litoral destes Estados. As temperaturas estarão estáveis.