Grande Rio inova ao monitorar desfile com recursos tecnológicos A Grande Rio, penúltima escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, inova neste carnaval ao usar recursos tecnológicos para monitorar e corrigir possíveis problemas durante o desfile. A escola conta com o apoio de um laptop, que é comandado pelo técnico em informática Roger Monserrat, além de três câmeras espalhadas pela avenida. A imagens são monitoradas pelo inspetor de segurança Francisco Vieira. A escola montou um estúdio na avenida. Ao lado do carro abre-alas, o laptop é transportado dentro da pista durante o desfile. Se ocorre alguma problema com carro alegórico ou alguma falha ou ´buraco´ em uma ala durante a apresentação, rapidamente o técnico ou o inspetor entram em contato com a diretoria do setor para dar tempo de consertar o problema. Isso é inovação nunca houve isso na avenida.