Grande Rio: modelo em carro errado e incêndio Por um engano, a top Carol Trentini foi colocada à frente do carro errado e teve de ser trocada de lugar em pleno desfile da Grande Rio, a segunda escola a entrar na avenida ontem. No meio do desfile, a top corria pela lateral da Sapucaí para se posicionar na frente da alegoria "Passagem para o Triunfo". Ainda na concentração, quando a escola se preparava para entrar no Sambódromo, outro imprevisto: um princípio de incêndio no abre-alas "Palatis Deu Soleil". Os destaques já estavam no alto do carro e chamaram os bombeiros. O fogo foi controlado e os integrantes não tiveram de descer da alegoria.