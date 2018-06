Grande Rio tem problemas no fim A Grande Rio apresentou alguns problemas no final do desfile. O carro do Moulin Rouge, uma das sensações do desfile do carnavalesco Cahê Rodrigues, se desgovernou e a bailarina francesa Suzie teve arranhões no braço. Estrela do Moulin Rouge nos anos 80, a brasileira Watusi veio no alto do carro e teve uma crise nervosa depois do incidente e recebeu atendimento médico. O caso mais grave foi o do segundo mestre-sala, Jorge Luiz. Ele estava trocando de roupa quando foi prensado pelo carro. Integrantes da escola juntaram-se para empurrar a alegoria para trás. Jorge Luiz foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar.