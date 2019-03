Grande Rio teve 70 tiroteios durante o carnaval

O laboratório de dados sobre violência armada Fogo Cruzado registrou 70 tiroteios/disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio durante o período do carnaval. Ao todo, segundo o laboratório, foram 23 pessoas baleadas - 12 mortos e 11 feridos.

O número representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2018, que teve 61 registros com 30 pessoas baleadas - 18 feridos e 12 mortos. Segundo o laboratório, das 18h do dia 1º de março às 12h desta quarta-feira, 6, houve uma média de 12 tiros por dia. Os bairros com o maior número de registros foram Complexo do Alemão (5), Colégio (4) e Bangu (3).

O número de vítimas de bala perdida chamou a atenção do laboratório neste carnaval: foram cinco pessoas atingidas - quatro morreram. Entre as vítimas estão Maria do Carmo Loyola, de 63 anos, morta por bala perdida no dia 1º, no bairro Shangri-La, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense; Ana Maria Vieira de Souza, de 54 anos, morta por bala perdida na sala de casa no dia 3, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio; e o mototaxista Leonidas Anacleto, de 22 anos, também ferido por bala perdida na mesma região.

Em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, Kauan Ramiro Antonio, de 14 anos, e Geres Francisco Gregório Neto, de 39, foram mortos por bala perdida no dia 3. Em 2019, o Fogo Cruzado já registrou 45 vítimas de bala perdida no Grande Rio, 14 morreram.