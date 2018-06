Grande São Paulo registra dois homicídios na 1ª noite do ano A primeira noite de 2007 registrou dois homicídios na Grande São Paulo. Um deles aconteceu em Francisco Morato e o outro em Guarulhos. O inquérito policial de ambos só foi instaurado na madrugada desta terça-feira. Em nenhum dos casos a polícia tem informações que levem a esclarecimento da autoria ou dos motivos. Um homem foi agredido com tiros e golpes de faca, pouco depois das 21 horas de segunda-feira, na Av. Ouro Fino, no Jardim Alegria, em Francisco Morato. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na Santa Casa de Misericórdia. De acordo com informações policiais, o homem foi identificado como Leandro Carneiro Marques. Um jovem aparentando 22 anos foi baleado na Rua José Esperança da Conceição, Jardim Moreira, em Guarulhos. A vítima não portava documentos e foi levada ao Hospital Padre Bento, onde morreu. O inquérito policial foi instaurado na delegacia Central de Guarulhos.