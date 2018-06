Granizo provoca estragos em cidades do Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - No Rio Grande do Sul, tempestades de granizo acompanhadas de fortes rajadas de vento provocaram estragos em diversas cidades na região norte entre a noite de segunda-feira e esta madrugada. Há relatos de dezenas de casas com telhados danificados nas cidades de Erechim, Santo Ângelo, Frederico Westphalen, Ijuí, Santa Rosa e Três de Maio e de alagamentos em Carazinho e Soledade.

No nordeste do estado, o rio das Antas subiu e cobriu uma ponta da ERS-431, interrompendo o tráfego pela rodovia que liga Bento Gonçalves a Cotiporã. Moradores de São Sebastião do Caí estão atentos à enchente do rio e podem deixar suas casas durante o dia.