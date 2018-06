Grávida de 4 meses, Dira Paes assiste a desfiles no Rio

Grávida de quatro meses, a atriz Dira Paes assistiu ao desfile da Imperatriz Leopoldinense acompanhada do namorado nesta segunda-feira, 4, no camarote da cervejaria Nova Schin. A atriz, que ficou bem próxima da passarela foi só sorrisos e não se furtou a atender a todos os pedidos para posar para fotografias, seja da imprensa, ou dos inúmeros fãs que estão nas frisas ao lado do camarote. Ao lado de Dira Paes, e também atendendo aos pedidos para posar para fotos, estava o ator André Ramiro, que saiu do anonimato com seu personagem Matias, em Tropa de Elite. Além de ator, Ramiro é rapper e está com um disco saindo do forno, intitulado "As crônicas do rato careta". Ramiro estava acompanhado da mulher, que, munida de máquina fotográfica aproveitou para registrar devidamente as escolas de samba. Na frisa do camarote da Nova Schin, inclusive, eram inúmeras máquinas digitais espocando seus flashes a cada carro e grande porte que passa pela avenida. O momento mais registrado, porém, foi sem dúvida, a passagem de Adriane Galisteu, que atravessou a avenida deslumbrante como madrinha de bateria da Unidos da Tijuca.