Grávida é baleada e perde gêmeos

Grávida de gêmeos, Ana Paula Silva Vieira, 25 anos, foi atingida na tarde de sexta-feira, 29, em uma praça no bairro de San Martin, zona oeste do Recife, com um tiro na barriga.

Uma criança de três anos e um jovem também foram feridos. Os disparos foram feitos por cinco homens dentro de um carro Fiat Siena.

Ana Paula está em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, para onde foi socorrida. Os fetos morreram. A criança e o jovem, atingidos na

perna, foram atendidos e liberados.

A delegacia da Várzea está encarregada do caso. De acordo com a Polícia Militar, o carro chegou a ser seguido, mas os seus ocupantes abandonaram o veículo e fugiram.