Grávida é presa suspeita de matar namorada em Cuiabá

SÃO PAULO - Uma mulher de 30 anos foi presa nesta quinta-feira, 11, suspeita de ter assassinado a companheira na casa onde moravam com a família, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá, Mato Grosso.

A suspeita está grávida do quinto filho. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será interrogada.

A vítima, também de 30 anos, foi morta durante uma briga do casal, na última terça-feira, 9. A agressora desferiu um golpe de faca no tórax da companheira. Um dos quatro filhos da suspeita, um menino de apenas 12 anos, teria presenciado o crime. As duas estavam juntas há aproximadamente três anos.