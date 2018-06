Grávida sobrevive após cair do 10º andar de prédio em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - Uma mulher de 25 anos, grávida de dois meses, caiu na quinta-feira de uma altura de aproximadamente 30 metros de um prédio, no centro de Florianópolis. A diarista Daiane Beatriz Maciel despencou do 10º andar do edifício Boulevard Saint Michel, na Rua Esteves Júnior, no centro, e teve a queda amortecida por uma árvore.

Ela limpava a janela do apartamento quando se desequilibrou e caiu. A diarista foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Governador Celso Ramos. Daiane sofreu arranhões e escoriações e continuava internada na noite desta sexta-feira em observação por causa de um pequeno sangramento abdominal.

De acordo com o médico Felipe Barbieri, o quadro de Daiane é estável e ele vai aguardar pelo menos 72 horas antes de sugerir algum procedimento mais agressivo. "É quase um milagre. Pacientes chegam de todas as maneiras ao pronto-socorro e por muito menos temos ferimentos mais graves. Normalmente os pacientes não suportam esse tipo de acidente. Acredito que passado o período de observação e a superação desse sangramento ela seja liberada", afirma o médico confirmando que Daiane não teve fraturas.

De acordo com informações de trabalhadores de uma obra próxima o socorro teve dificuldades para atender à ocorrência porque o terreno onde a diarista caiu tem dois cachorros da raça Rottweiler e está desocupado. "Vimos um vulto e um estouro na árvore. Logo chegamos mais perto e vimos a mulher na copa da árvore. Chamamos por ela até que ela acordou. Nesse meio tempo o pessoal do socorro chegou e levou ela para o hospital", detalha o pintor Ariovaldo Jorge Amorim.

