Graziela e Alan, ex-BBBs, causam frisson em camarote da Sapucaí O casal ex-BBB Graziela e Alan causou frisson ao chegar no camarote da Nova Schin, no sambódromo do Rio. Grazi disse estar curiosa com o carnaval, porque no domingo esteve muito concentrada para o desfile da Beija-Flor. Ela disse que desfilar na passarela do samba é cansativo, mas vale a pena. Confiante, garantiu que a fantasia está guardada para retornar, sábado, no desfile das campeãs do carnaval carioca.