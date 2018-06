Gretchen e produtores são assaltados em Salvador

A cantora Gretchen, nome artístico usado por Maria Odete Brito de Miranda, e um casal de produtores, Alexandre e Raquel, foram assaltados, por volta da 1h15 desta terça-feira, 5, próximo ao Dique do Itororó, no bairro do Itororó, em Salvador (BA), quando retornavam de um desfile, do qual participaram, no Pelourinho.

Acompanhada dos produtores, a cantora, de 50 anos, que levou uma coronhada na cabeça, foi surpreendida por dois homens a pé na Avenida Vasco da Gama. A dupla chegou a exigir as chaves do carro que havia sido estacionado segundos antes pelas vítimas.

"Eu creio que eles estavam nos esperando. Deram um tiro contra o Alexandre, mas não acertaram. Ele acabou se jogando no chão". Segundo a cantora, os criminosos levaram uma mala, bolsas, CDs, roupas, todo o material do desfile e as chaves do comércio de Raquel.

Policiais militares fazem buscas na região para tentar localizar os criminosos. A cantora ainda afirmou que apesar de estar com a cabeça sangrando não irá procurar hospital. Ela não sabe ainda em qual delegacia todos irão registrar boletim de ocorrência.