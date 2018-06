Greve afeta centro de Porto Alegre

PORTO ALEGRE – A greve convocada pelas centrais sindicais paralisou quase todas as atividades econômicas do centro de Porto Alegre, nesta quinta-feira, 11. Como o transporte coletivo deixou de funcionar, trabalhadores das lojas, bancos e escritórios não conseguiram chegar até a região.

No calçadão da Rua dos Andradas, o mais movimentado da cidade, apenas poucas lojas e farmácias abriram. O movimento deve mudar mais tarde, quando estão previstas manifestações de sindicatos no Largo Glênio Peres, ao lado da Prefeitura.

No interior do Estado houve bloqueio de rodovias em Caxias do Sul, São Borja, Rio Grande e Passo Fundo. Na região metropolitana de Porto Alegre manifestações interromperam o tráfego pela BR-116 em Canoas e Sapucaia do Sul entre as 7 horas e as 9 horas.