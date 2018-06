Greve atinge 50 linhas de ônibus da zona norte de São Paulo Motoristas e cobradores de ônibus de 50 das linhas operadas pela Viação Sambaíba, na zona norte de São Paulo, faziam uma paralisação na manhã desta terça-feira, 17, segundo informações da Rádio CBN. Cerca de 600 ônibus não saíram no começo da manhã, por isso os passageiros podem ter dificuldade para embarcar. A paralisação atinge os trabalhadores das garagens 3 e 4 da viação, sendo que os motoristas e cobradores das garagens 1 e 2 trabalham normalmente. A São Paulo Transportes (SPTrans) não sabia qual o motivo do protesto dos funcionários da empresa, mas afirmou que ônibus de outras viações seriam transferidos para as linhas e assim supririam no máximo 50% dos carros que não deixaram os pátios.