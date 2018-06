Greve de funcionários do metrô prejudica 160 mil no DF

As 23 estações de metrô do Distrito Federal ficaram fechadas nesta segunda-feira, 15, segundo informações Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô).

A categoria está em greve desde as 6 horas de hoje e nenhuma das estações abriu as portas, segundo o sindicato. Com a determinação, cerca de 160 mil usuários foram prejudicados. Os funcionários do metrô reivindicam, entre a busca de melhores condições de trabalho e de aumento real a reposição salarial de 120%.

Uma reunião entre dirigentes do sindicato e da empresa está marcada para as 14h30, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, para dar prosseguimento às negociações.