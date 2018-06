Greve de ônibus atinge 100% da frota em Natal

NATAL - Os moradores de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tiveram transtornos com o transporte coletivo nesta quarta-feira, 25. Motoristas e cobradores de ônibus, em greve há 12 dias, decidiram parar toda frota.

Nesta terça, ocorreu o dissídio coletivo da categoria, com a Justiça do Trabalho determinando um reajuste de 7%. Segundo os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, o que ocorre hoje não é uma "greve, mas um protesto" por causa do baixo reajuste e a decisão da Justiça de descontar os dias parados.