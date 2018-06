Greve de ônibus atinge 500 mil pessoas em Manaus

SÃO PAULO, 10 - Cerca de 10 mil funcionários da rede de transportes públicos de Manaus estão em greve desde as 4h30 da manhã desta terça-feira, 10, de acordo com a Polícia Militar do Amazonas. A paralisação afeta 500 mil pessoas, de acordo com os agentes da polícia.

Toda a cidade de Manaus está sem transporte público e algumas das principais vias estão interditadas. "Os comandantes dos Distritos Policiais estão nas ruas para apaziguar toda a situação, que é caótica", informou a polícia.

Segundo a polícia a pior situação concentra-se na zona leste de Manaus, uma das maiores regiões da cidade, onde estão interditadas a avenida Grande Circular e alameda Cosme Ferreira, principais vias da região.

A polícia afirma também que a paralisação envolve 10 mil funcionários do transporte público de Manaus.