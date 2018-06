Greve deixa 1 milhão sem ônibus em seis municípios do Rio

Pelo menos 1 milhão de pessoas estão sem ônibus em seis cidades do Rio na manhã desta sexta-feira, 27, por causa de uma greve de 20 mil rodoviários. As atingidas são Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá, todos no entorno da capital.

Segundo o diretor da Federação das Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (Fetranspor) João Augusto Monteiro, 1 milhão de pessoas estão sendo afetadas pelo movimento. Ainda de acordo com a Fetranspor, as empresas propõem reajuste salarial de 7% no dissídio coletivo, já aceito pelos trabalhadores da capital fluminense, enquanto os rodoviários dessas cidades exigem um aumento de 10%.

Segundo Monteiro, 12 ônibus já foram depredados, mas 70% dos carros já estão voltando a circular. A expectativa da Fetranspor é que a situação esteja normalizada até o final do dia.