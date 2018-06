Greve do Metrô provoca recorde de congestionamento A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já registra o segundo maior índice de congestionamento do ano. Às 9h30, foram registrados 122 quilômetros de vias com trânsito intenso. Este recorde só perde para o dia 8 de abril, uma terça-feira, quando ocorreu uma greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Neste dia, a CET registrou, às 8h30, 123 quilômetros de trânsito congestionado.