Greve do Metrô provoca recorde de congestionamento A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou o maior índice de congestionamento do ano no período da manhã na capital. Às 9h00 foram registrados 126 quilômetros de vias com congestionamento. Segundo a CET, o motivo é o segundo dia de greve dos funcionários do Metrô e a véspera do feriado. Este número ainda pode aumentar. Além da greve, aconteceu hoje também o rompimento de uma adutora da Sabesp, que provoca a interdição parcial da Avenida Nove de Julho, no sentido centro, altura da Alameda Franca, na região dos Jardins. Segundo a CET, houve um grande vazamento de água no local. Um poste de semáforo corre o risco de cair. Técnicos da Sabesp e da São Paulo Transporte (SPTrans) estão no local.