Greve dos servidores atrasa voos internacionais em Pernambuco

RECIFE - A operação padrão da Polícia Federal tem provocado atraso nos dois voos internacionais diários que decolam do Aeroporto dos Guararapes, no Recife. Na quarta-feira, 8, o voo da American Airlines, para Miami, atrasou em uma hora e meia e o da TAP, para Lisboa, 35 minutos. Nesta quinta-feira, 9, o atraso da American Airlines foi de uma hora e 16 minutos. Os voos domésticos não são afetados.

Já a operação padrão dos policiais rodoviários federais causaram mais engarrafamentos na região metropolitana do Recife, nesta quinta, quando eles fizeram fiscalização na BR-101, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, por quatro horas, durante a manhã. A rodovia teve uma pista bloqueada em cada sentido. A estimativa foi de engarrafamento por 20 quilômetros - nos dois sentidos. Na quarta, ação semelhante foi realizada no km 7,5 da BR-232, no Recife. Nas duas mobilizações, foram fiscalizados 1,1 mil veículos, com 359 autuações.

O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários em Pernambuco, Paulo Arcoverde, informou que a PRF não fará novos protestos até a segunda-feira, quando deverá ser deflagrada greve, caso o governo federal não se disponha a negociar as reivindicações de reajuste salarial e aumento do efetivo. "A categoria está sobrecarregada e o salário inicial hoje é menor que o de 2006", frisou ele.