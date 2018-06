Greve dos trabalhadores da construção civil continua na BA Está marcada para quinta-feira, 1º, às 16 horas, uma reunião entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e da Madeira da Bahia (Sintracom-BA) e do Sindicato das Indústrias da Construção (Sinduscom), com o objetivo de pôr fim à greve dos operários, que dura desde segunda-feira. Os trabalhadores exigem aumento de 9% nos salários, entre outros benefícios - a última oferta dos empresários havia sido de 6% de elevação nos vencimentos. Nesta quarta, cerca de 300 operários, segundo a Polícia Militar, acompanhados de carros de som, realizaram uma passeata pelo centro de Salvador, para reivindicar o reajuste.