Greve em Portugal faz TAP cancelar voos no Brasil

SÃO PAULO - Os voos da companhia aérea Transportes Aéreos Portugueses (TAP) foram cancelados pela empresa devido a uma greve geral que será realizada amanhã em diversos setores de Portugal. Em nota, a TAP pede que os passageiros no Brasil com voos marcados para partir das 22 horas desta terça-feira e para quarta entrem em contato com a companhia ou com o agente de viagens para alterar os horários.

