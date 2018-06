Greve na Justiça atinge 30%, diz OAB A OAB-SP calcula que, em média, 30% dos funcionários da Justiça do Estado aderiram à greve do Judiciário. O apoio é maior, segundo a OAB, em Dracena, onde os grevistas chegam a 90%. Em Piracicaba, a taxa de adesão chega a 70%. Santos aparece com 40% dos servidores afastados do trabalho. No Fórum João Mendes, em São Paulo, o total de faltosos não chega a 20% do pessoal.