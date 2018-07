Greve na Sabesp continua Continuam em greve os funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A categoria faz assembléia nesta sexta-feira, ao meio-dia, para decidir os rumos da paralisação iniciada nesta quinta. Os trabalhadores têm uma reunião nesta sexta pela manhã com representantes da empresa, da qual pode sair uma proposta. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado (Sintaema), foram mantidos nesta quinta apenas os serviços de emergência e os essenciais, como tratamento e distribuição de água. Os grevistas reivindicam o pagamento da participação nos lucros e resultados.