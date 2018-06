Greve para 100% dos trens de Porto Alegre

atualizado às 9h para correção

SÃO PAULO - A região metropolitana de Porto Alegre amanheceu com o sistema de metrô "100% parado", de acordo com Clóvis Pinheiros, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviário e Conexas do RS (Sindimetro-RS). Cerca de 180 mil pessoas devem ser prejudicadas com a greve.

De acordo com Pinheiro, a paralisação total de todo o setor de operação dos trens é, "a princípio, por 24 horas".

Entre outras demandas, o sindicado dos metroviários pede reajuste salarial de 21,5%.

O sindicalista disse que a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb), que administra o transporte sobre trilhos na capital gaúcha, até hoje "não tinha negociado" e que espera que a paralisação acelere o processo de negociação.