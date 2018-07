Greve pode prejudicar indulto de presos no Natal A greve do Judiciário pode prejudicar os indultos do final do ano. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Marco Vinicio Petreluzzi, afirmou que o clima está cada vez mais tenso nas penitenciárias com a chegada das festas de Natal e Ano Novo. "Quanto mais próximo do final do ano chegar, mais tensão vai ter. Tem a questão também dos indultos. Com a greve, isso (a não concessão de indulto), certamente, se torna mais preocupante. Mas nós vamos tomar as providências para que a gente possa passar por mais essa", afirmou. Petreluzzi se recusou a dizer quais serão as medidas do governo se para evitar uma rebelião dos presos. O secretário participou de uma solenidade de nomeação de cerca de 600 agentes da polícia civil nesta quinta-feira. O governador Geraldo Alckmin também esteve presente e anunciou concurso para contratar mais 2.400 policiais.