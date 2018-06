Grifes customizam bikes; a moda é branco total

SÃO PAULO - Gucci e Lacoste, grandes grifes da moda internacional, entraram na onda das bicicletas e bolaram modelos personalizados. O grande hit é a bike toda branca.

O modelo da italiana Gucci chega à loja da marca no Shopping Cidade Jardim em dezembro. Em Paris, custa 14 mil.

A bike da francesa Lacoste só pode ser adquirida sob encomenda na loja dos Jardins, com preço sob consulta - a entrega demora cerca de dois meses. A marca faz todo tipo de acessório de esporte customizado, até prancha de surfe.

Para quem não quer investir quase o preço de um carro popular, a saída é partir para as grifes nacionais. A Trousseau acaba de lançar a Donna, por R$ 3.957. Ela é bem parecida com as importadas, mas o modelo, bem estiloso, é bom para quem mora em locais planos - tem apenas três marchas.

ONDE: TROUSSEAU: AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 912. TEL.: (11) 3068-9946;

LACOSTE: RUA OSCAR FREIRE, 1.107.

TEL.: (11) 3064-9000;

GUCCI: SHOPPING CIDADE JARDIM,

TEL.: (11) 3759-8090