Grito dos Excluídos reúne 25 mil pessoas

O bispo arquidiocesano de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno, criticou ontem os candidatos às eleições presidenciais e afirmou que apenas Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) tem se proposto a discutir a reforma agrária. "Os candidatos, com exceção do Plínio de Arruda, não tomaram posição sobre o assunto, nem mesmo a candidata do PT", afirmou. A manifestação nacional do Grito dos Excluídos contou com a realização do Plebiscito Popular pelo Limite da Propriedade da Terra. Cerca de 25 mil pessoas participaram da celebração.