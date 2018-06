Grupo aborda viatura e resgata três menores infratores no Rio

São Paulo, 25 - Três menores fugitivos foram recapturados no início da manhã desta sexta-feira, 25, por agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na altura do Hospital do Fundão, na Linha Vermelha do Rio. Segundo informações da polícia, um grupo com 12 adolescentes infratores estava dentro de um carro do Degase quando seis suspeitos armados abordaram o veículo, na última quinta-feira, 24.

Segundo informações da Secretaria do Estado de Educação do Rio (Seeduc), seis homens armados, a bordo de um veículo Kia Cerato, acompanhados de um segundo carro, um Peugeot prata e uma motocicleta, abordaram a viatura do Degase por volta das 16h da última quinta.

O delegado titular do 37º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, Deoclécio Francisco de Assis, afirma que os agentes que conduziam o veículo da polícia foram rendidos e agredidos. Os suspeitos teriam arrombado o cadeado que dava acesso aos menores e resgataram três deles. Na ação, outros três adolescentes aproveitaram a abertura da porta do veículo e fugiram, sendo recapturados pela Polícia Militar logo em seguida.

De acordo com a Seeduc, os agentes que detiveram os jovens não usavam armas e os menores recapturados foram encaminhados para audiência na Vara da Infância e Juventude.

O delegado informou que a Polícia Civil está realizando buscas aos adolescentes infratores foragidos e tentando identificar os responsáveis pelo resgate. Os três menores resgatados pelos suspeitos, são de comunidades diferentes.

A Polícia identificou V.C.P, de 17 anos, sendo da comunidade Nova Holanda e foi autuado por roubo a mão armada na Barra da Tijuca conduzindo uma motocicleta roubada. Já H.D.F.S, também de 17 anos e também fugitivo, é identificado como da Comunidade de Tuiuti e já foi autuado, de acordo com a polícia, nove vezes, em quase todas por roubo à mão armada. O terceiro menor fugitivo foi identificado como P.C.G.O, de 15 anos e morador da Comunidade do Rola, em Santa Cruz. Ele teria sido detido por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito.

O veículo do Degase, que transportava o grupo no momento da abordagem, estava com dois agentes e, segundo a Seeduc, não estava com escolta, que é solicitada de acordo com a periculosidade dos adolescentes.