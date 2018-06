Grupo africano, pela primeira vez no País Um dos mais prestigiados grupos de dança contemporânea, a La Compagnie Georges Momboye chega à cidade com Boyakodah. Criada em 1992, com sede em Paris, tem como marca a criatividade e o mix de elementos da dança clássica, do jazz e do hip-hop. Teatro Municipal, Praça Ramos de Azevedo; tel.: (11) 3397-0327; 17h; a partir de R$ 40.