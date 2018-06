Grupo armado coloca fogo em ônibus no Rio Oito bandidos armados incendiaram um ônibus da empresa Vila Real, na manhã desta segunda-feira, 27, na Avenida Brasil, altura da Penha, zona norte do Rio. Os criminosos fugiram em três carros logo após atearem fogo no veículo. Ninguém ficou ferido. O ataque foi ao ônibus da linha 362, que faz o trajeto Praça XV (centro) - Honório Gurgel (zona norte). O veículo seguia na pista lateral, sentido zona oeste, quando foi interceptado por três carros. Os criminosos ordenaram que todos os passageiros descessem, jogaram gasolina no interior do coletivo, atearam fogo nele e depois fugiram. Segundo policiais do Batalhão de Vias Especiais (BPVE), os bandidos seriam da favela Kelson´s, que fica próxima a via expressa. Eles disseram a testemunhas que o ataque se tratava de uma represália aos confrontos que acontecem na favela.