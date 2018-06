Grupo assalta caixa eletrônico em prefeitura de cidade da Grande Recife

SÃO PAULO - Pelo menos cinco homens assaltaram um caixa eletrônico dentro da prefeitura de Abreu e Lima, na Região Metropolitana de Recife (PE), na manhã desta sexta-feira, 29. De acordo com o delegado Alberes Félix, eles chegaram em um veículo, por volta das 6h30, e renderam funcionários da limpeza e outros que chegavam para trabalhar.

As vítimas foram colocadas em uma pequena sala, enquanto os assaltantes usavam um maçarico para roubar o caixa. Além do dinheiro, o bando levou o revólver do vigia, celulares e outros objetos pessoais dos funcionários da prefeitura. Ninguém ficou ferido.

A ação dos ladrões não foi filmada porque o local não tem câmeras de segurança. Os funcionários rendidos serão ouvidos ainda hoje.