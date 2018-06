Grupo assalta casa lotérica e foge em carro de prefeita no interior do Ceará

FORTALEZA - Após assaltar uma casa lotérica no município de Jaguaruana, a 173km de Fortaleza, um grupo de seis homens fugiu em um carro do modelo Hilux. O veículo, que estava estacionado em frente ao estabelecimento, era da prefeita do município, Ana Teresa.

Para conseguir entrar no carro, os assaltantes renderam o secretário de cultura, Gleidson Farias, que tinha as chaves. A prefeita não estava no local.

De acordo com a Delegacia Regional de Aracati, a casa lotérica assaltada é de propriedade do pai do secretário de cultura. O grupo de assaltantes fugiu em direção a Baraúna, no Rio Grande do Norte. A polícia realiza buscas para encontrar os suspeitos.